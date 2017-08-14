ريال مدريد يلقن درساً قاسياًُ لبرشلونة بثلاثية في كأس السوبر

نجح فريق ريال مدريد ، في تحقيق فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي، برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

افتتح الأهداف للمرينجي اللاعب جيرارد بيكيه بالخطأ في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل للفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة 77 من عمر المباراة، وينزل كريستيانو رونالدو بديلًا في الدقيقة 75 وبعدها بأقل من 4 دقائق يحرز الهدف الثاني للمرينجي من تسديدة رائعة ، قبل أن يشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه بسبب ادعائه التمثيل وسقوطه بدون مبرر داخل منطقة الجزاء، لاسيما وانه قد تلقى بطاقة صفراء بعد خلع القميص أثناء احتفاله بالهدف، ليكمل ريال مدريد المباراة ويعاني من نقص عددي إلا ان لاعبو برشلونة لم يستغلوا هذه الفرصة، بل ونجح ماركو أسينسو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويسعي برشلونة للفوز على ريال مديد بأكثر من ثلاثة أهدف في مباراة الإياب على ملعب سنتياجو برنابيو يوم 16 اغسطس الجاري، من أجل الفوز بالقب.