شوط أول سلبي بين برشلونة وريال مدريد بكأس السوبر

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد ، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما الآن، على ملعب الكامب نو، بكأس السوبر الإسباني.

بدأ برشلونة بداية قوية، واستطاع أن يهدد مرمي ريال مدريد في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوي أو اي خطورة، في ظل التحفظ الدفاعي للاعبي المرينجي، والاعتماد بشكل واضح على الهجمة المرتدة فقط لاغير، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كان ريال مدريد قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

في خط الوسط: كاسميرو- توني كروس- كوفاسيتش.

في الهجوم: جاريث بيل- إيسكو- كريم بنزيما.

ويقعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء .

بينما بدأ برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا و صامويل اومتيتي و جيرارد بيكيه و فيدال.

خط الوسط: أندرياس إنيستا و سيرجيو بوسكيتيس و إيغفان راكيتيتش.

في الهجوم: دوليفيو و لويس سواريز و ليونيل ميسي.