مؤمن زكريا يضغط على الأهلي من أجل الموافقة على الرحيل

جدد مؤمن زكريا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه بالرحيل عن النادي وخوض التجربة الاحترافية في نادي الفيصلي السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة خاصة مع الثنائي، سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي و حسام البدري، المدير الفني للفريق، من أجل اقناعهم بالموافقة على الرحيل إلي الدوري السعودي، لاسيما وأن مسئولو الأهلي رفضوا رحيل أي لاعب من قوام الفريق، ومن ثم وافقوا على رحيل الثنائي حسام غالي ، قائد الفريق، إلي النصر السعودي و عمرو جمال ، مهاجم الفريق، إلي نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

وطالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، اللاعب بالانتظار حتى الانتهاء من مباراة نهائي كأس مصر، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمام المصري البورسعيدي.

يذكر أن حسام البدري، قد رفض رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، مشيراً إلي أنه يحتاج إلي خدماته في الوقت الحالي، ولكن اللاعب رفض وجدد طلبه بالرحيل بعض الموافقة على احتراف عمرو جمال وحسام غالي بالإضافة إلي أحمد حجازي أيضا.