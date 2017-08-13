تشكيل ريال مدريد.. رونالدو على مقاعد البدلاء

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لمواجهة برشلونة، في المباراة المقرر لها في العاشرة مساءاً ، على ملعب الكامب نو، في كأس السوبر الإسباني.

ويغيب عن المرينجي لوكا مودريتش للإيقاف وخيسوس باييخو للإصابة، كما استبعد الجزائري زيدان كل من ماركوس يورنتي وبورخا مايورال من القائمة بقرار فني.

وجاء التشكيل على النحو الأتي:

في حراسة المرمي: كيلور نافاس

في خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

في خط الوسط: كاسميرو- توني كروس- كوفاسيتش.

في الهجوم: جاريث بيل- إيسكو- كريم بنزيما.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من سيليسن- دينيس سواريز- نيلسون سيميدو- ماسكيرانو- باكو ألكاثير- لوكاس دين- سيرجي روبيرتو.

يذكر أن مباراة كأس السوبر الإسباني الأخيرة كانت بين برشلونة إشبيلية ، وحسم اللقب لصالحه الفريق الكتالوني بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 5-4.

ويتنافس الثنائي البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة قائمة هدافي الكلاسيكو حيث يمتلك رونالدو 16 هدفا بينما يأتي ميسي بـ 22 هدفاً .