تشكيل برشلونة.. سواريز احتياطياً و دوليفيو بديلًا لنيمار

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد ، الليلة في تمام العاشرة مساءاً على ملعب الكامب نو ، في مباراة كأس السوبر الإسباني.
واستبعد فالفيردي من قائمة المباراة الوافد الجديد للفريق الكتالوني سيميدو ، بينما اعتمد على دوليفيو كبديلًا للراحل نيمار دا سيلفا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
في حراسة المرمي: تير شتيجن.
في خط الدفاع: جوردي ألبا و صامويل اومتيتي و جيرارد بيكيه و فيدال.
في خط الوسط: أندرياس إنيستا و سيرجيو بوسكيتيس و إيغفان راكيتيتش.
في خط الهجوم: دوليفيو و لويس سواريز و ليونيل ميسي.
بينما يجلس على دكة الإحتياطي كلًا من سيليسن- دينيس سواريز- نيلسون سيميدو- ماسكيرانو- باكو ألكاثير- لوكاس دين- سيرجي روبيرتو.
يذكر أن مباراة كأس السوبر الإسباني الأخيرة كانت بين برشلونة إشبيلية ، وحسم اللقب لصالحه الفريق الكتالوني بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 5-4.
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