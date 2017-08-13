تشكيل برشلونة.. سواريز احتياطياً و دوليفيو بديلًا لنيمار

واستبعد فالفيردي من قائمة المباراة الوافد الجديد للفريق الكتالوني سيميدو ، بينما اعتمد على دوليفيو كبديلًا للراحل نيمار دا سيلفا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمي: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا و صامويل اومتيتي و جيرارد بيكيه و فيدال.

في خط الوسط: أندرياس إنيستا و سيرجيو بوسكيتيس و إيغفان راكيتيتش.

في خط الهجوم: دوليفيو و لويس سواريز و ليونيل ميسي.

بينما يجلس على دكة الإحتياطي كلًا من سيليسن- دينيس سواريز- نيلسون سيميدو- ماسكيرانو- باكو ألكاثير- لوكاس دين- سيرجي روبيرتو.

يذكر أن مباراة كأس السوبر الإسباني الأخيرة كانت بين برشلونة إشبيلية ، وحسم اللقب لصالحه الفريق الكتالوني بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 5-4.