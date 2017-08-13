قائمة الأهلي لمواجهة المصري.. استبعاد سعد سمير والظهور الأخير لـ “غالي”

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد غداً الثلاثاء، في المباراة النهائية لكأس مصر.

ويفتقد الأهلي إلي جهود الثنائي كريم نيدفيت و سعد سمير، بسبب الإصابة.

البدري يخصص فقرة لركلات الترجيح في المران

خصص حسام البدري، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح ، في مران اليوم ، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وضم البدري 23 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد نجيب-أحمد فتحي-رامي ربيعة-باسم علي-محمد هاني-صبري رحيل.

في خط الوسط: عمرو السولية -حسام غالي-عبدالله السعيد-حسام عاشور-مؤمن زكريا-وليد سليمان-صالح جمعة-أحمد حمودي-ميدو جابر-أكرم توفيق.

في خط الهجوم: عماد متعب- عمرو جمال- جونيور اجايي .

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في نهائي كأس مصر

فيما استبعد كلًا من عمرو بركات و عمر رضوان و حسين السيد لأسباب فنية .

وتأهل الأهلي إلي نهائي كأس مصر بعد الفوز الكيبر على نظيره سموحة برباعية نظيفة، بينما تأهل المصري إلي النهائي على حساب نظيره الزمالك بعدما فاز عليه بهدفين مقابل لاشئ.