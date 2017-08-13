رغم تألقه.. لوكاكو يعجز عن الوصول لحجازي

لوكاكو يتألق ويحرز هدفين أمام نيوكاسل يونايتد، ولكنه مازال لم يصل لحجازي.

حجازي يتصدر قائمة لاعبي الفانتازي في أولى مبارياته

تصدر الدولي المصري أحمد حجازي قائمة النقاط في “فانتازي الدوري الإنجليزي” برصيد 15 نقطة، وكان الدولي المصري قد لعب أمس أولى مبارياته مع فريقه الجديد ويست بروميتش ألبيون أمام بورنموث، وتمكن اللاعب المصري من إحراز هدف وكذلك المحافظة على نظافة شباك فريقه في المباراة التي تفوق فيها ويست بروميتش على منافسه.

وحصد حجازي 15 نقطة مقسمين كالآتي، 6 نقاط لإحرازه هدف، 4 نقاط لحفاظ فريقه على شباكهم نظيفة، نقطتين للعبه أكثر من 60 دقيقة في اللقاء، وثلاثة نقاط لحصده جائزة لاعب المباراة.

لوكاكو وفاردي يفشلا في الوصول لحجازي

بالرغم من تألق الثنائي لوكاكو وفاردي خلال هذه الجولة، إلا أن الدولي المصري أحمد حجازي تمكن من المحافظة على مركزه كأكثر اللاعبين حصدًا للنقاط في هذه الجولة، وتمكن فاردي من إحراز هدفين مع فريقه ليستر سيتي في افتتاحية البريميرليج أمام أرسنال، وبالرغم من ذلك لم يستطع ليستر الفوز باللقاء، وهزم في الدقائق الأخيرة أمام أرسنال، وأحرز فاردي 13 نقطة خلال هذه الجولة متأخرًا عن حجازي بنقطتين.

وبالمثل أحرز لوكاكو 10 نقاط بعد تمكنه من إحراز هدفين مع فريقه مانشستر يونايتد خلال مباراته مع ويستهام يونايتد، وينتظر أن ترتفع نقاط الدولي البلجيكي إلى 13 بعد إضافة “البونس”.