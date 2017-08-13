أعلن مسئولو نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، عن انضمام أحمد دويدار ، لاعب فريق سموحة ، لمدة موسمين، مقابل 2 مليون و500 ألف جنيه.

أحمد دويدار في الإسماعيلي

دويدار قد انتقل إلي صفوف سموحة قادماً من الزمالك، لمدة 6 شهور، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء وينضم إلي الفريق السكندري.

حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طالب مسئولو النادي، بالتعاقد مع دويدار من أجل تعويض رحيل أحمد حجازي مدافع الفريق الأحمر، والذي انتقل إلي صفوف فريق ويست بروميتش ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل مليون جنية إسترليني، مع وضع بند أحقية الشراء، بثلاثة ملايين آخرين.

بعد الأنباء التي ترددت لانتقاله للأهلي..أحمد دويدار ينتقل إلى هذا النادي

وكان البدري قد قرر تجميد صفقة انتقال اللاعب إلي الأهلي، لحين النظر على الأسماء المطروحة عليه من الأندية الأخري، والتي كان أبرزها محمود علاء، الذي وقع على عقود انضمامه إلي نادي الزمالك لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون جنية، بالإضافة إلي إعارة خالد قمر ولاعب آخر.

ويسعي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، في إبرام العديد من الصفقات قبل إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.