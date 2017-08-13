محمود علاء يوجه رسالة لميدو ولاعبي وادي دجلة

حرص محمود علاء ، المنتقل حديثاً إلي صفوف نادي الزمالك، على توجيه رسالة لأحمد حسام “ميدو”، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ولاعبي الفريق ومجلس إدارته، عقب انتقاله إلي القلعة البيضاء.

وكتب علاء عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، “كلمات الإشادة لاتوفيك حقك في إشارة منه إلي أحمد حسام “ميدو” ، شكرا لك على كل ما قدم لي من دعم، و شكلراً لوادي دجلة إدارة ولاعبين وجهاز فني واتمني لكم التوفيق”.

كان علاء، قد انضم إلي الزمالك ، لمدة 5 مواسم ، مقابل 12 مليون جنيه، قادماً من نادي وادي دجلة، بالإضافة إلي إعارة خالد قمر إلي دجلة في سبيل الاستغناء عن اللاعب.

وعقد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعب في وجود وكيله، و سيد متولي، مدير الكرة بنادي وادي دجلة، من أجل الاتفاق على جميع بنود العقد، وإنهاء إجراءات التعاقد رسمياً، ولكن اللاعب طلب الانتظار لمدة يومين من أجل معرفة رد إدارة وادي دجلة.