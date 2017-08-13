ظهر الدولي المحترف أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، فى قائمة أفضل 11 لاعب “فريق الأحلام” فى لعبة “فانتازى بريميرليج”، بعد انتهاء مباريات اليومين الأول والثانى من انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تألقهما مع فريقيهما ليفربول ووست بروميتش ألبيون.

ودوَّن حجازي ظهورًا مميزًا في أول مباراة رسمية يخوضها مع فريقه وست برومتش ألبيون، مساء السبت، في افتتاح مباريات الفريق بالبريمير ليج.

ودخل حجازي للمباراة كأساسي في تشكيل وست برومتش أمام بورنموث، ونجح ف

ي افتتاح التسجيل لفريقه بالدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وحوَّل مدافع الأهلي السابق عرضية برأسه إلى شباك بورنموث، مسجلا أول أهدافه مع فريقه الجديد، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم برومتش (1-0). يذكر أن صاحب القيمص رقم 26 انتقل إلى وست برومتش على سبيل الإعارة لمدة موسم من النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمى للعبة عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” احصائية بعدد الزائرين الذين اشتروه بعد مباراته الأخيرة، ليصل عددهم 51 ألف، بعد الاستغناء عن بعض اللاعبين للحصول عليه داخل فريق أحلامهم.