اتحاد الكرة يُعلن موعد قرعة دوري 2017 – 2018

تقام قرعة الدوري الممتاز موسم 2017 – 2018، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الساعة 12 ظهر يوم غد الإثنين، بمقر قاعة المؤتمرات بالاتحاد.

ومن جانبه أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للأندية الـ18 بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب خطاب تفويض.

وطالب اتحاد الكرة كل نادي بتحديد الملعب الذي سخوض عليه مباريات الدوري، والألوان الرسمية والاحتياطية التي سيرتديها فريقه.

وحسم الأهلي الموسم الماضي مسابقة الدوري الممتاز لصالحه، متوفقا على مصر المقاصة ومصر المقاصة، وينافس حاليا على الكأس بعد تأهله للمباراة النهاية.

يذكر أن 3 أندية كانت قد خطفت بطاقات اللبع في الدوري وهم أندية رجاء مطروح، والأسيوطي، والنصر، فيما هبطت أندية أسوان، والشرقية، والنصر للتعدين.

وفي وقت سابق كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أكد سابقا انطلاق دوري الموسم الجديد يوم 9 سبتمبر المقبل.

وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن عودة الجماهير للمدرجات، بداية من الموسم المقبل، رغم الوعود التي منحها وزير الشباب واتحاد الكرة والجهات الأمنية خلال الشهور الماضية.