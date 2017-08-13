وضعت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، بندًا في عقد إعارة مهاجم الفريق الكروي الأحمر عمرو جمال، إلى صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي، يفيد بحصول القلعة الجمراء على 3 مليون دولار، حال قررت إدارة بيدفيست شراء الغزال نهائيًا.

بيدفيست يطلب ضم الغزال

ووافق حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، على رحيل اللاعب عمرو جمال وفقًا لرغبته، بعدما تقدمت إدارة النادي الجنوب أفريقي، بعرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، للحصول على خدمات عمرو جمال، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل دفع 250 ألف دولار، مع تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته،

كان الغزال، قد طلب التواجد مع الفريق الأحمر خلال مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، على ملعب الجيش باسيتاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر، على أن يتوجه بعدها إلى جنوب أفريقيا.

يذكر أن عمرو جمال، وافق على تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، مقابل الموافقة على إعارته لبيدفست لمدة موسم.