جهاز الفراعنة يتخذ قرارا بشأن واقعة “تحرش وردة”

بدأ مسئولي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أول خطواته بشأن واقة “التحرش” المتهم بها عمرو وردة، لاعب الفراعنة وفريق فيرنسي البرتغالي الحالي.

وطالب الجهاز الفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر من السفارة المصرية، مخاطبة نظيرتها البرتغالية، من أجل الاستفسار عن واقة “التحرش” المتهم بها عمرو وردة.

وبدوره خاطب جهاز المنتخب، رسميًا السفارة المصرية، لتقوم بدورها وتتواصل مع نظيرتها البرتغالية، للتأكد من ملابسات الواقعة، قبل اتخاذ أي إجراء ضد الفرعون المصري، باستبعاده نهائيًا من صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق كانت صحيفة ريكورد البرتغالية، قد ألمحت لتورط وردة في واقعة تحرش تجاه زوجتي زملاؤه في الفريق الجديد، قبل أن يخرج اللاعب وينفي حدوث الواقعة.

ودافع ممدوح عيد وكيل أعمال وردة، عن اللاعب، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، مهددًا الصيحفة البرتغالية برفع دعوى قضائية ضدها.

وكان وردة ضمن اخيتارات كوبر لقائمة المحترفين المستدعاة لمواجهتى أوغندا المقبلة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.