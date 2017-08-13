الأهلي يحدد موعد مباراته مع الترجي التونسي في ربع نهائي الأبطال

أرسلت إدارة الأهلي، خطابًا رسميًا اليوم الأحد، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أخطره خلالها بإقامة مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يخطر الكاف رسميًا بموعد المباراة

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، مباراة الفريقين، في ربع نهائي البطولة الأفريقية.

كان الأهلي قد حدد موعد المباراة رسميًا، قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، إلا أنه لم يخاطب الكاف ليخطره بموعد المباراة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، بعدما صعد ثاني المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي، بينما تأهل الترجي كأول مجموعته.

الأهلي يستعد للمصري في نهائي الكأس

ويستعد الأهلي في الفترة الحالية، لمواجهة نظيره المصري بعد غد الثلاثاء، في بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الفريقين إلى النهائي.

يذكر أن الأهلي نجح في قيد الثلاثي أحمد الشيخ وهشام محمد ووليد أزارو في القائمة الأفريقية، لدعم الفريق الأحمر في ربع النهائي أمام الترجي.