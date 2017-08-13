رسميًا.. الأهلي يحصل على خدمات لاعب الترجي التونسي

حصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع شكري الجويني، لاعب الترجي التونسي للكرة الطائرة، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل.

وانضم الجويني، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يفاوض الترجي لضم الجويني

وتقدمت إدارة الأهلي، بعرضًا رسميًا لضم لاعب الفريق للكرة الطائرة، ووافق الترجي على الفور بإعارة اللاعب لصفوف الفريق الأحمر، في ظل العلاقت الطيبة بين إدارة الناديين.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الأحمر، بداية من الموسم المقبل، ليشارك في البطولات المحلية بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

كان الأهلي، قد ضم عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق السابق، الذي انضم لصفوف طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، ليعود إلى بيته مجددًا.

وتبحث إدارة الأهلي، تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد، من أجل المنافسة على لقب الدوري المحلي، المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر الجاري.

يذكر أن طلائع الجيش، حصد لقب الدوري الموسم المنصرم، ويرغب الاهلي في التتويج بالبطولة الموسم القادم.