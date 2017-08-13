بريزنتيشن: سنحصل على حقوق بث مباراة مصر وأوغندا بتصفيات المونديال

أكد عمرو وهبة المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن سبورت، أنهى يجهز مفاجأة سارة للجماهير المصرية بشأن إذاعة مباراة مصر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، في الوقت الذي تسعى فيه بريزنتيشن للحصول على بث لقاء مصر وأوغندا بحسب ما أكده وهبة.

ويوجد احتمالية لحصول بريزنتيشن على حقوق مباراة مصر وأوغندا، بعد تصريحات عمرو وهبة.

وسيلتقي منتخب مصر مع أوغندا على أرض الأخير ووسط جماهيره يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ومن جانبه قال وهبة في تصريحات إذاعية، إن الشركة تسعى للحصول على حقوق مباراة مصر أمام أوغندا التي ستقام خارج الأراضي المصرية.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المصرية، أن بريزنتيشن تعمل حالياً على تفجير مفاجأة تسعد جماهير مصر بشأن مباراة الفراعنة أمام أوغندا، ونعد بتقديم شيء قوي للغاية .

وتابع:” الجماهير سترى أمور رائعة فيما يخص المباراة، كافة الأمور ستضح خلال الأيام القليلة القادمة، ولكننا نعد بأمر سيكون سعيداً للجماهير “.

وعلى وهبة على إمكانية نقل المباراة عبر القنوات المصرية، مؤكدًا أن الشركة ستحدد الأمر خلال الساعات القادمة، وباتت مهمة الحصول على حقوق بث المباراة في طريقها للحسم.