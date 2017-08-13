الزمالك يضم لاعب وسط بتروجيت

أنهت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إجراءات ضم لاعب وسط بتروجيت محمد رمضان، لمدة 4 مواسم، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المتوقع أن تتوصل إدارة نادي الزمالك لاتفاق مادي مع نظيرتها بتروجيت، بالإضافة إلى إعارة الثنائي محمد سالم وأحمد جعفر، من أجل إتمام صفقة انضمام رمضان رسمياً.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة، حسم الاتفاق النهائي بين الزمالك وبتروجيت.

كان مرتضى منصور، قد أعلن عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأبيض وضمت القائمة كلًا من، “ايمانويل مايوكا، أحمد جعفر، اسلام جمال، إبراهيم صلاح، محمد ناصف، على فتحي، أسامة إبراهيم، محمد مسعد، صلاح ريكو، شوقي السعيد”، إلى جانب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وانضم سبعة لاعبين جدد إلى كتيبة الفارس الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفية وهم، الغاني بنجامين أشيمبونج، والجابوني كابونجو كاسونجو، والايفواري رزاق سيسيه، وصلاح عاشور، أحمد مدبولي، أحمد مجدي، محمود علاء.

يذكر أن رئيس الزمالك تعهد بتطهير النادي من اللاعبين “المعلمين” على حد وصفه، بعد خروج الفريق من جميع البطولات التي شاك بها هذا الموسم.