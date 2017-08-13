الأهلي يستعد للترجي براحة سلبية عقب مواجهة الكأس

اسقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب مباراة المصري البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعييد ، بعد غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

وتمكن الأهلي من التأهلي للمباراة النهائية، بعد تخطي عقبة سموحة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وعلى الجانب الآخر صعد الفريق البورسعيدي بعد الفوز على الزمالك 2-0.

ويعاني الأهلي من أزمة في الخط الخلفي الخلفي بعدما تأكد غياب سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن فريقه في مباراة نهائي كأس مصر أمام المصري بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق كان سعد سمير قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة اثناء مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في ختام الدوري، ومن وفتها لم يشارك في أي مباراة.

وكان سعد قد بدأ المرحلة الثانية والأخيرة من البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة، حيث خاض مرانا بالجري حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.