التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الأوروبي

يستضيف برشلونة، نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات ذهاب السوبر الإسباني، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنشر أخبار الأهلي، التشكيل المتوقع لعملاقي إسبانيا قبل مواجهة اليوم.

تشكيل برشلونة

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء، تحت قيادة فنية لإيرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد الذي يخوض أولى مبارياته الرسمية مع البلوجرانا، ومن المتوقع أن يشهد التشكيل تواجد كلًا من:

حراسة المرمى: أندريه شتيجن

خط الدفاع: بيكيه، أليكس فيدال، أومتيتى، أومتيتى.

خط الوسط: إنييستا، راكيتيش، بوسكيتس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، جيرارد دولوفيو.

تشكيل ريال مدريد

يقود الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، لقاء اليوم، بعد تتويجه قبل ايام قليلة بلقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يوناتيد، بعد التفوق عليه بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يستعين زيدان بخدمات كلًا من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ناتشو، سيرجيو راموس، كارفخال، مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش، كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيسكو، كريم بنزيما.

بينما يغيب لوكا مودريتش للإيقاف في اخر سوبر اوروبي 2014.