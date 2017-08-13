منتخب المحليين يستضيف المغرب لحجز بطاقة العبور إلى كينيا

يستضيف ملعب الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الأحد، مباراة تجمع بين منتخب مصر “المحليين”، مع نظيره المغربي، ضمن منافسات ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كينيا 2018.

ويرغب الفراعنة المحليين، مباراة اليوم تحت قيادة فنية لحماده صدقي، أملًا في تحقيق تنيجة إيجابية في مباراة اليوم، لتسهيل مهمة العودة في المغرب المقرر إقامتها يوم 18 أغطس الجاري.

كان حماده صدقي، قد تولى المهام الفنية لمنتخب المحليين، بعد إقالة هاني رمزي، عقب الأزمات التي نشبت بينه وبين الاتحادا لمصري للعبة بسبب عدم الالتزام بمواعيد المعسكرات وانتظام اللاعبين.

ويفتقد المحليين في مباراة اليوم، جهود لاعبي المصري، لارتباطهم بمباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي هشام محمد المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأحمر بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية، وإسلام محارب وعمرو بركات.