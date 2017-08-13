الجبلاية تحدد موعد كشف المنشطات قبل نهائي كأس مصر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن وفد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، سيتواجد لتوقيع الكشف على لاعبي فريقي الأهلي والمصري، قبل خوض مباراة نهائي كأس مصر، المقرر غقامتها بعد غد الثلاثاء على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقامت الجبلاية بإرسال خطابين إلى إدارة ناديي الأهلي والمصري، للتأكيد على حضور وفد “النادو”، لإجراء كشف المنشطات على لاعبي الفريقين.

مشوار الفريقين لنهائي الكأس

كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على الألومنيوم بنتيجة 6-0 في دور الـ32، قبل أن يتفوق على الداخلية بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، واكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع نهائي البطولة، قبل أن يقصي سموحة برباعية نظيفة في نصف النهائي.

بينما تأهل المصري البورسعيدي، بعد فوزه على إنبي بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، ثم حقق المفاجأة وأقصى الزمالك في نصف النهائي بعد فوزه بهدفين دون رد.

وشهد الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والمصري، تأكيد الجهات الأمنية على حضور عدد قليل من الصحفيين المعنين بتغطية المباراة، على ألا يزيد عددهم على 30 فرد لكل نادي، نظرًا لحساسية اللقاء.