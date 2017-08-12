أعلن ستيف بروس المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي خضوع أحمد المحمدي، لاعب الفريق، لعملية جراحية في الفم بسبب الإصابة التي تعرض لها اليوم خلال مباراة فريقه أمام كارديف سيتي، في أولى مباريات دوري الدرجة الأولى.

ويحتاج اللاعب لعملية جراحية بعد التدخل العنيف من جانب حارس كارديف سيتي الأمر الذي أدى إلى خروجه من المباراة.

ويفتقد أستون فيلا خدمات اللاعب المصري خلال مباراة الفريق القادمة الثلاثاء المقبل، على أن يتم تحديد موعد عودته.

ويعد المحمدي هو أول لاعب مصري يشارك مع فريق أوروبي كاملة بشكل أساسي، بالإضافة أنه سجل أول هدف أوروبي غي تاريخ فريق هال سيتي.

يذكر أن المحمدي رحل عن نادي هال سيتي الإنجليزي، بعدما هبط إلي دوري الدرجة الأولي ، وانضم إلي صفوف فريق أستون فيلا، بناءاً على طلب ستيف بروس، المدير الفني الحالي لأستون ، لاسيما وأنه كا يقود كلًا من هال سيتي وقبلها سندرلاند وكلا الفريقين لعب لهما النجم الدولي أحمد المحمدي.

ويآمل المحمدي للصعود بأستون فيلا إلي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ، كما فعلها من قبل مع هال سيتي وصعد به إلي الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط هذا الموسم.

المصدر