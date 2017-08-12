كورة مصرية

اتحاد الكرة: سنعلن اسم حكم نهائي الكأس في هذا الموعد

كتب فدوى سليم
- أغسطس 12, 2017 11:55 م
20,250
الاهلي والمصريالاهلي والمصري

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الاستقرار على اسم الحكم الأجنبي الذي سيدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في نهائي بطولة كأس مصر الثلاثاء المقبل 15 أغسطس الجاري.

 

وصرح عبد الفتاح أن اتحاد الكرة سيستقر غدا الأحد على اسم الحكم الخاص بنهائي الكأس.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الألومنيوم بنتيجة 6-0 في دور الـ32، قبل أن يهز شباك الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم اكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع النهائي، تلاه سموحة بأرباعة أهداف مقابل لاشئ، ليحجز مقعده في النهائي.

موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم 13 6 2016 والقنوات الناقلة
مباراة الأهلي والمصري 

ويستعد حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق رقم قياسي من خلال التتويج بالكأس عقب الفوز ببطولة الدوري الممتاز دون هزيمة ليحقق الثنائية المحلية هذا الموسم بجانب مشواره في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي.

بينما تأهل المصري بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي بثنائية نظيفة ليحجز مقعده في النهائي وكذلك مباراة السوبر المحلي.

شارك برأيك !!