اتحاد الكرة: سنعلن اسم حكم نهائي الكأس في هذا الموعد

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الاستقرار على اسم الحكم الأجنبي الذي سيدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في نهائي بطولة كأس مصر الثلاثاء المقبل 15 أغسطس الجاري.

وصرح عبد الفتاح أن اتحاد الكرة سيستقر غدا الأحد على اسم الحكم الخاص بنهائي الكأس.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الألومنيوم بنتيجة 6-0 في دور الـ32، قبل أن يهز شباك الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم اكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع النهائي، تلاه سموحة بأرباعة أهداف مقابل لاشئ، ليحجز مقعده في النهائي.

ويستعد حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق رقم قياسي من خلال التتويج بالكأس عقب الفوز ببطولة الدوري الممتاز دون هزيمة ليحقق الثنائية المحلية هذا الموسم بجانب مشواره في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي.

بينما تأهل المصري بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي بثنائية نظيفة ليحجز مقعده في النهائي وكذلك مباراة السوبر المحلي.