أشاد الهولندي مارتن يول، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بأداء أحمد حجازي ، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى صفوف وست بروميتش ألبيون، بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه خلال مباراة فريقه اليوم السبت أمام بورنموث في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي.

مدرب الأهلي السابق يشيد بأداء أحمد حجازي

وكتب مارتن يول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، “تهانينا لأحمد حجازي، بفوز فريقه في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي”.

أحمد حجازي يتألق مع ويست بروميتش

كان حجازي، قد شارك مع فريقه من بداية اللقاء، وتمكن من تسجيل هدف فوز بروميتش على نظيره برونموث، ليحصد أول ثلاث نقاط لفريقه الإنجليزي

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أعلن عن قائمة المحترفين التي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة أوغندا المقبلة المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس الجاري، في كمبالا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على أن تقام مباراة العودة في برج العرب يوم 5 سبتمبر.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على الكونغو وغانا في الجولتين الأولى والثانية.