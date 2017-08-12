نفى ممدوح عيد، وكيل الدولي المصري عمرو وردة ، لاعب المنتخب الوطني وفريق فيرنسي البرتغالي، صحة الأنباء التي تناولتها إحدى الصحف البرتغالية صباح اليوم السبت، بشان قيام لاعب الفراعنة بالتحرش بزوجتي لاعبي الفريق البرتغالي.

وكيل وردة يدلي بتصريحات هامة بشأن عمرو

وأكد عيد، في تصريحات إذاعية عبر ميجا اف ام، قائلًا، “هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، والخبر لا أساس له من الصحة، ووردة مستمر مع فريقه”.

أول رد فعل بعد أنباء تمس بشأن عمرو وردة

وأضاف وكيل اللاعب ، “سنرفع دعوى قضائية ضد صحيفة ريكورد البرتغالية، بسبب تداولها أخبارًا كاذبة تمس بسمعة لاعب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن كل بلد فيها صحافة صفراء”.

كانت صحيفة ريكورد البرتغالية، قد نشرت خبرًا صباح اليوم، أكدت خلاله قيام لاعب منتخب مصر بالتحرش بزوجتي لاعبي الفريق البرتغالي، لافتة إلى أن نادي فيرنسي يدرس فشخ تعاقده مع وردة عقب ثلاثة أيام فقط من انضمامه.

يذكر أن وردة ، ضمن قائمة اللاعبين التي انضمت لقائمة المنتخب المصري، والتي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة أوغندا يوم 31 اغسطس الجاري، ضمن التصفيات الأفريقة المؤهلة لمونديال روسيا 2018.