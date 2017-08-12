أشاد توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش الإنجليزي بأداء الدولي المصري أحمد حجازي، خلال مشاركته اليوم في مباراة فريقه الرسمية الأولى أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وفي تصريحات عقب المباراة، أكد بوليس، أن “أحمد حجازي قدم مباراة جيدة، تابعت مدافع الأهلي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الامم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الجابون، لفت انتباهي ثنائي قلب الدفاع للفراعنة “احمد حجازي وعلي جبر”.

وأوضح مدرب بروميتش، حجازي عليه الاستمرار إذا أراد أن يحصل على نتيجة إيجابية مع الفريق، مشيرًا إلى “حجازي يستحق الفرصة، وربما سيكون هو الأفضل لنا خلال المرحلة المقبلة”.

كان حجازي، شارك في مباراة فريقه اليوم من البداية، ونجح في تسجيل هدف فوز بروميتش، ليحصد أول ثلاث نقاط للفريق الإنجليزي بالبريمييرليج.

وشارك حجازي خلال المباريات التحضيرية لفريقه، وظهر بشكل جيد، وانضم مدافع منتخب مصر إلى وست بورميتش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن حجازي، انضم لقائمة الأرجنتيني هيكتور كوبر، التي تستعد لخوض مباراة أوغندا المقبلة يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن التفصات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.