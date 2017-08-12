يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم السبت، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في نهائي بطولة كأس مصر ، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.

وشهد مران الفريق، التحام قوي بين الثنائي حسام غالي ، ووليد سليمان، خلال كرة مشتركة، إلا أن الأمر تطور ونشبت مشادة كلامية بين لاعبي الفريق الأحمر، انتهت سريعًا.

كان غالي، قد حصل على موافقة رسمية من الجهاز الفني للفريق الأحمر، بالرحيل إلى صفوف النصر السعودي لمدة موسم مقابل الحصول على 800 ألف دولار.

ومن المقرر أن يطير غالي إلى المملكة العربية السعودية، عقب مباراة الأهلي مع المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، للانضمام إلى صفوف النصر السعودي وبدء مشوراه الاحترافي القصير.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الألومنيوم بنتيجة 6-0 في دور الـ32، قبل أن يهز شباك الداخلية بهدفين مقابل هدف، ثم اكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع النهائي، تلاه سموحة بأرباعة أهداف مقابل لاشئ، ليحجز مقعده في النهائي.