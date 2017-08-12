تواجدت حبيبة إكرامي، زوجة رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر وستوك سيتي، في مدرجات ملعب جوديسون بارك، معقل فريق إيفرتون، لدعم ومساندة جناح الأهلي الأسبق، في مستهل مشواره مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم في البرمييرليج.

والتقطت زوجة لاعب منتخب مصر، صورة لها من مدرجات الملعب، في إشارة لتواجدها خلال مباراة ستوك سيتي مع إيفرتون، والتي يتفوق فيها التوفيز بهدف دون رد.

ولم يشارك رمضان في المباراة، وشهدت تشكيل اللقاء تواجده على دكة بدلاء الفريق الإنجليزي.

وجاء تشكيل ستوك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند

الدفاع: كورت زوما – ريان شاوكروس – جيوف كاميرون

الوسط: مامي بيرام ضيوف – جو ألين – دارين فليتشر – إريك بيترز

الهجوم: بويان – شاكيري – سايدو بيراهينو

يذكر أن رمضان صبحي، احتفل بزفافه منذ عدة أسابيع في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبو من نجوم الرياضة والفن.

وتواجد رمان صبحي، ضمن قائمة المحترفين الـ15، التي أعلن عنها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والتي تستعد للدخول في معسكر مغلق، لمواجهة أوغندا بنهاية الشهر الجاري وبالتحديد يوم 31 أغسطس، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018.