علق أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار حاليًا إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي، على الهدف الأول الذي في مباراة اليوم السبت، خلال مشاركته مع فريقه أمام بورنموث، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

وأبدى حجازي، سعادته بتسجيله هدف فوز فريقه، قائلًا، “إنه شعور رائع والمهم جدًا أن الفريق حقق الفوز.”

وانضم حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إلى صفوف الفريق الإنجليزي لمدة موسم، قادمًا من الأهلي، ونجح في تسجيل هدفًا في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليحصل مع فريقه على أول ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك مدافع منتخب مصر، في المباراة منذ بدايتها، ويقدم أحمد حجازي مستويات جيدة مع وست بروميتش منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقاد حجازي، فريقه الإنجليزي للفوز في مباراة اليوم بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط رسمية بقميص وست بروميتش، هذا الموسم.

يذكر أن حجازي، ضمن قائمة المحترفين الـ15، التي أعلن عن ضمهم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، استعدادًا لمواجهة اوغندا يوم 31 أغسطس الجاري.