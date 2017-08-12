أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجميع في انتظار عودة عمرو وردة ، لاعب الفراعنة وفيرنسي البرتغالي، للتحقيق في الانباء التي نُسبت له صباح اليوم السبت، من قبل صحيفة ريكورد البرتغالية.

صحيفة فرنسية: فسخ عقد عمرو وردة

كانت الصحيفة البرتغالية، قد أكدت صباح اليوم السبت، ان فريق فيرنسي بصدد فسخ تعاقده مع وردة ، بسبب واقعة التحرش التي بدرت منه تجاه زوجتي زملاؤه.

مدير المنتخب: سيتم توقيع عقوبة على عمرو وردة في هذه الحالة

وأكد لهيطة، أنه سيتم توقيع عقوبة على وردة، حال ثبوت صحة الكلام المذكور، ومن المؤكد أن يخضع اللاعب للتحقيق من أجل التأكد من صحة الواقعة، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد موعد رسمي لوصوله حتى الآن”.

كان وردة، ضمن قائمة المحترفين الـ15، التي أعلن عنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، والتي تستعد لخوض معسكر مغلق، خلال الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم 31 أغسطس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من شهر أغسطس الجاري، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الكونغو وغانا في الجولتين الأولى والثانية.