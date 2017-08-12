انتهت مباراة وست بروميتش، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، أمام نظيره بورنموث، بتقدم الأول بهدف دون رد ، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي “البريمييرليج”.

وانضم حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إلى صفوف الفريق الإنجليزي لمدة موسم، قادمًا من الأهلي، ونجح في تسجيل هدفًا في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليحصل مع فريقه على أول ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك مدافع منتخب مصر، في المباراة منذ بدايتها، ويقدم أحمد حجازي مستويات جيدة مع وست بروميتش منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم

كان فريق ويست بروميتش، خاض أخر مباراة له أمام بريستول روفيرز، وشهدت مشاركة مدافع الأهلي ومنتخب مصر أحمد حجازي، في اللقاء الذي خسره الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن أحمد حجازي، ضمن قائمة المحترفين الـ15، التي أعلن عنها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والتي تستعد للدخول في معسكر مغلق، لمواجهة أوغندا بنهاية الشهر الجاري وبالتحديد يوم 31 أغسطس، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018.