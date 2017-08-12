رسميًا.. البدري يوافق على رحيل “عمرو جمال”

اضطر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموافقة على إعارة عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر، إلى صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي، بعد إصرار الأخير على خوض تجربة الاحنراف الخارجي خاصة بعدما أصبح الجهاز الفني للأحمر لا يعتمد على الغزال بصفة أساسية.

وأكد عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن حسام البدري، وافق على إعارة عمرو جمال، مهاجم الفريق، إلى نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، لمدة موسم واحد.

كان الغزال، قد أبدى رغبته بالرحيل عن صفوف الأهلي لخوض تجربة الاحتراف، في ظل رفض الجهاز الفني رحيل اللاعب في هذا التوقيت، إلا أن البدري رضخ في النهاية لرغبة اللاعب ووافق على إعارته لمدة موسم.

ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى جنوب أفريقيا، عقب مباراة فريقه المقبلة، أمام المصري البورسعيدي، في نهائي كاس مصر، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملهب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه بسداسية على الألومنيوم، في دور الـ32، ثم بهدفين لهدف أماما لداخلية في دور الـ16، قبل أن يكتسح وادي دجلة برباعية مقابل هدف في ربع النهائي، ثم إقصاء سموحة برباعية دون رد، ليحجز مكانه في نهائي البطولة الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 2007.