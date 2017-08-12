نجح أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك بورنموث ، في الدقيقة من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الاولي من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان فريق ويست بروميتش، خاض أخر مباراة له أمام بريستول روفيرز، وشهدت مشاركة مدافع الأهلي ومنتخب مصر أحمد حجازي، في اللقاء الذي خسره الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ويقدم أحمد حجازي مستويات جيدة مع وست بروميتش منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشهد تشكيل فريق وست بروميتش تواجد حجازي كأساسي للمرة الرابعة منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي.