خاض الدولي المصري محمد صلاح أولى مبارياته الرسمية مع ناديه الجديد ليفربول الإنجليزي، وقدم صلاح أداءًا جيدًا في مباراة ليفربول الافتتاحية في الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وكانت سجالًا بين الطرفين، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهدافٍ لكل منهما.

بدأ صلاح المباراة أساسيًا ولعب في مركز الجناح الأيمن في مثلث هجومي يضم بجانبه كل من ساديو ماني على اليسار وروبيرتو فيرمينو في المقدمة، ولعب صلاح لمدة 86 دقيقة حتى تم استبداله بجيمس ميلنر، ونجح الدولي المصري في إحراز هدف وصناعة آخر حيث استطاع الحصول على ركلة جزاء نفذها روبيرتو فيرمينو بنجاح.

وكان ليفربول على بعد خطوات من الفوز في افتتاحية مبارياته في الدوري الإنجليزي حيث كانت النتيجة 3-2 بينما كان الوقت يشير إلى انتهاء اللقاء، إلا أن مدافع واتفورد ميجيل بريتوس من إدارك التعادل في الدقيقة 93.

وصرح صلاح بعد اللقاء “لقد كنت سعيدًا حتى الدقيقة الأخيرة، إلا أن هذه كرة القدم”.

وقد أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأداء محمد صلاح خلال اللقاء، وكذلك عبر جوردان هندرسون لاعب ليفربول بسعادته بأداء محمد صلاح.

وسوف يخوض صلاح مباراته القادمة مع ليفربول في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوربا أمام هوفنهايم الألماني في ال15 من أغسطس الجاري.