ينشر موقع “أخبار الأهلي”، أهدف مباراة ليفربول وإتفورد ، حيث انتهت منذ قليل، مباراة ليفربول و إتفورد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل الريدز مع إتفورد بثلاثة أهداف لكلا منهما، وشهدت المباراة تألقاً من لاعب المنتخب المصري، والمنضم حديثا إلى نادي ليفربول قادما من روما محمد صلاح.

أهداف مباراة ليفربول وإتفورد

في الدقيقة الثامنة من اللقاء أحرز إتفورد أول هدف عن طريق اللاعب ستيفانو، وبعدها في الدقية 29 استطاع ليفربول أن يتعادل عن طريق اللاعب ساديو مايو، وفي الدقيقة 32 أحرز إتفورد هدفه الثاني عن طريق اللاعب عبد الله دكوري.

صلاح يتألق في مباراة ليفربول وإتفورد

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 55 حصل صلاح على ركلة جزاء سجل منها زميله روبرتو فيرمينو هدف التعادل لفريق الريدز، وبعدها وفي الدقيقة 59 عزز ليفربول هدفه الثالث عن طريق الفرعون المصري ” محمد صلاح “.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، استطاع إيتفورد أن يحقق هدف التعادل للفريق، وتنتهي المبا

راة بالتعادل بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريق ليفربول

حيث بدأ التشكيل ليفربول مكون من:” مينيوليه، آرنولد، ماتيب، لوفرين، مورينو، هندرسون، تشان، فينالدوم، ماني، محمد صلاح وفيرمينو”.

وتواجد على دكة الاحتياطي: كاريوس، كلافان، غوميز، ميلنر، غرويتش، سولانكي وأوريغي.