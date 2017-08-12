حجازي أساسيا مع بروميتش أمام بورنموث

أعلن الأسكتلندي توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبون الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري الدولي أحمد حجازي، لاعب منتخبنا الوطني، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادل لمواجهة بورنموث، في المباراة المقرر لها في تمام الرابعة عصراً ، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وظهر أحمد حجازي، مدافع النادي الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي للفريق، وذلك في أول مشاركة رسمية له مع بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

فوستر – نيوم – ياكوب – ليفرومو – أحمد حجازي – برانت – ماكلان – رودريجز – درسون – فيلد روبيرتو.

كان فريق ويست بروميتش، خاض أخر مباراة له أمام بريستول روفيرز، وشهدت مشاركة مدافع الأهلي ومنتخب مصر أحمد حجازي، في اللقاء الذي خسره الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ويقدم أحمد حجازي مستويات جيدة مع وست بروميتش منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشهد تشكيل فريق وست بروميتش تواجد حجازي كأساسي للمرة الرابعة منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي.