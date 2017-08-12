رمضان صبحي احتياطياً في مباراة ستوك سيتي وإيفرتون

أعلن مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، عن تشكيل مباراة ستوك سيتي وإيفرتون في المواجهة المقرر لها في الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم يبدفع هيوز برمضان صبحي أساسي ، ليجلس على مقاعد البدلاء، في اولي جولات الدوري الإنجليزي.

رمضان صبحي احتياطي في مباراة ستوك سيتي الأولى

وكان مارك قد أكد مؤخراً أنه سوف يدفع باللاعب صاحب الـ18 عاما في مباريات الفريق الرسمية بالدوري الممتاز الإنجليزي، بعد تألقه مع الفريق في المباريات الودية التي خضها الفريق منذ عدة أسابيع استعدادا للموسم الجديد من البريميرليج.

تشكيل مباراة ستوك سيتي وإيفرتون

وجاء التشكيل على النحو الأتي:

في حراسة المرمى: جاك بوتلاند.

في خط الدفاع: كاميرون- ريان شوكروس- كورت زوما- إريك بيترز.

في خط الوسط: جو ألين- دارين فليتشر- مامي بيرامي ديوف- شيردان شاكيري- بويان كريكيتش.

في خط الهجوم: ساديو براهينو.

ويجلس النجم المصري رمضان صبحي على دكة البدلاء بجوار كلًا من لي جرانت- جلين جونسون- جوش تيمون- تشارلي آدم- رمضان صبحي- بيتر كراوتش- إريك تشوبو موتنج.