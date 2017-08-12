نجح محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثالث للريدز في شباك واتفورد، بالدقيقة 59 من عمر عمر المباراة التي تجمع ببنهما الآن، على ملعب ملعب فيكارج رود، ضمن الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

كان صلاح، قد أهدر فرصة هدف محقق للريدز في شباك واتفورد ، تحديداً في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وانفرد صلاح بالمرمي تمام بعد تمريرة رائعة من اللاعب فينالدوم ، ولكن يهدرها صلاح بغرابة ليبعدها خارج الملعب.

يذكر أن الشوط الأول قد انتهي بتقدم أصحاب الأرض واتفورد بهدفين مقابل هدف.