تعرف على موعد رحيل عمرو جمال إلي بيدفيست

حدد عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد رحيله رسمياً عن القلعة الحمراء، متوجهاً إلي نادي بيدفيست الجنوب إفريقي.

كان مسئولو النادي الأهلي قد وافقوا على رحيل عمرو من النادي إلي بيدفيسيت الجنوب إفريقي، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعاراة مقابل 250 ألف دولار.

عمرو جمال تلقى عرضا رسمياً من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافقت إدارة النادي الأهلي، على إعارة اللاعب إلي النادي الجنوب إفريقي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين اللاعب و مسئولو النادي الجنوب إفريقي، بالرغم من رفض حسام البدري.

وأكد عمرو جمال، أنه ينتظر حتى الانتهاء من مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، بنهائي كأس مصر، ومن ثم سيرحل إلي جنوب إفريقيا من أجل الانضمام رسميا إلي صفوف بيدفيست .

وجلس سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالأهلي، مع اللاعب لينهي معه كافة إجراءات انضمامه إلي الفريق الجنوب إفريقي.