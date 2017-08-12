رسمياً.. مرتضي منصور يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمقر النادي بميت عقبة.

وجاءت القائمة كالتالي:

صلاح ريكو وإسلام جمال وشوقي السعيد وإبراهيم صلاح وعلي فتحي ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم ومحمد مسعد والزامبي إيمانويل مايوكا.

كانت قد ترددت بعض الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، التي أفادت برحيل محمود عبد الرازق “سيكابالا” و باسم مرسي، لاعبا الفريق الأبيض، إلا أن مرتضي منصور رفض الأمر اليوم في المؤتمر الصحفي جملًا وتفصيلًا.

وأكد مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، أن هؤلاء اللاعبين الذين تم الإعلان عن أسمائهم سيرحلون عن النادي فوراً ، وسوف أبرم العديد من الصفقات خلال الأيام القليلةا لمقبلة، استعدادا لخوض الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي الزمالك خرج من الموسم المنصرم بدون التتويج بأي لقب سواء محلي أو إفريقي، مما جعل الجماهير تهاجم مجلس إدارة النادي واللاعبين أيضا، بسبب هبوط مستوي اللاعبين.