صلاح أساسياً مع الريدز في أول مشاركة رسمية أمام واتفورد

أعلن يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق واتفورد، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب فيكارج رود، ضمن الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وشهدت التشكيلة وجود محمد صلاحن لاعب منتخبنا الوطني، والمنضم حديثاُ إلي صفوف الريدز.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: مينيوليه.

في خط الدفاع: آرنولد، ماتيب، لوفرين، مورينو.

في خط الوسط: تشان،هندرسون، فينالدوم.

في الهجوم: محمد صلاح، سيدو ماني ، فيرمينو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلًا من : كاريوس، كلافان، غوميز، ميلنر، غرويتش، سولانكي وأوريغي.

يذكر أن ليفربول، شارك في دورة أودي الودية الأخيرة، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، واحتل المركز الثاني بعدما خسر أمام اتليتكو مدريد بركلات الترجيح، وشارك صلاح في مباراة الريدز الأولى أمام بايرن ميونيخ وتألق وسجل هدفًا في شباك الفريق البافاري.

وانضم محمد صلاح إلي ليفربول في صفقة هي الأغلي في تاريخ الريدز قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون بورو.