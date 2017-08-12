أزمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أزمة داخل صفوف الفريق، قبل مواجهة المصري البورسعيدي بنهائي كأس مصر.

الأهلي على موعد لمواجهة المصري، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، أن فرص لحاق سعد سمير بالمشاركة في مباراة المصري أصبحت ضئيلة جدا، بسبب عدم شفائه من الإصابة بشكل نهائي.

وحذر طبيب الأهلي، الجهاز الفني من الدفع بسعد في المباراة لانهائية، تجنباً لتفاقهم الإصابة، وطوال فترة غيابه عن الملاعب، مشيراً إلي أن اللاعب لايزال يحتاج لفترة من أجل الشفاء من الإصابة.

كان سعد سمير قد أصيب بشد في العضلة الأمامية، أثناء مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي جمعت بين الفريقين في أخر جولة من بطولة الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن يدفع حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالثنائي محمد نجيب ورامي ربيعة، والبديل الرابع لهم سيكون إما أحمد فتحي أو محمد هاني بحسب توظيفهم في الملعب.