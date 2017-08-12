عبد الحفيظ يُنهي إجراءات رحيل عمرو جمال

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل انهاء ملف رحيله عن القلعة الحمراء.

عمرو جمال تلقى عرضا رسمياً من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.