عبد الحفيظ يُنهي إجراءات رحيل عمرو جمال

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل انهاء ملف رحيله عن القلعة الحمراء.
عمرو جمال تلقى عرضا رسمياً من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، من أجل الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ووافقت إدارة النادي الأهلي، على إعارة اللاعب إلي النادي الجنوب إفريقي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب.
حسام البدري ، المدير الفني للفريق، رفض رحيل اللاعب خلال الوقت الحالي، نظراً لاحتياج الفريق إلي مجهوداته، قبل أن يوافق خلال الأيام الماضية بعد ضغط من اللاعب لاسميا وأن فرص مشاركته في المباريات أصبحت ضئيلة بعد قدوم المغربي وليد أزارو وعودة مروان محسن من الإصابة.
ومن المقرر أن يرسل مسئولو الأهلي، عقود إعارة عمرو جمال عبر الإيميل الخاص بالنادي، وذلك خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن مسئولو القلعة الحمراء، وافقوا على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مقابل 250 ألف دولار.
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