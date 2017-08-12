مواعيد مباريات المحترفين غداً في الدوري الإنجليزي

أسدل الستار، اليوم الجمعة، على مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بمباراة أرسنال و ليستر سيتي ، والتي انتهت بفوز الجنرز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشارك النني بشكل أساسي منذ بداية المباراة، ونجح في صناعة الهدف الأول للجنرز، بعدما قام بإرسال عرضية متقنة لزميله في الفريق لاكازتا الذي سددها بشكل رائع في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وتستأنف غداً مباريات الجولة الأولي من “البريميرليج” ، بثلاث مواجهات لمحترفينا في أقوي دوري بالعالم .

“اخبار الأهلي” ترصد لكم مباريات محترفينا في مسابقة الدوري الإنجليزي غداً ومواعيدها

يواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره واتفورد، في تمام الواحدة والنصف ظهراً ، بينما يستضيف فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه، النجم المصري الدولي، رمضان صبحي، نظيره إيفرتون، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتختتم المباريات بمواجهة وست بروميتش المنتقل إليه حديثاُ النجم احمد حجازي، بنظيره بورنموت، وذلك في تمام الرابعة عصراً أيضا.