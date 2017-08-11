فيديو.. أسيست “النني” وبدلاء أرسنال يقلبون الطاول على ليستر سيتي

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نجح فريق أرسنال الإنجليزي، والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري الدولي، محمد النني، في تحقيق أول فوز له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2017 ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد النني، في المباراة منذ بدايتها، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، ونجح في صنع هدف رائع احرزه ألكساندر لاكازيت مسجلًا أول اهدافه مع الجنرز ، قبل أن يدرك أوكازاكي التعادل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 5 قبل أن يسجل زميله جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 29، وعاد لاعبو الجنرز من جديد وسجل ويلباك هدف تعادل أرسنال قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وعاد فاري ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 56، لكن تعادل آرون رامسي في الدقيقة 83، وقبل انتهاء المباراة نجح أوليفير جيرو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يحقق أرسنال أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.