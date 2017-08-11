فيديو.. ملخص لمسات كهربا في مباراة الاتحاد والباطن

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سقط فريق الاتحاد السعودي ، والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، أمام نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري جميل السعودي للمحترفين.

كهربا شارك في المباراة منذ البداية، وأهدر العديد من الفرص السهلة، أمام المرمي لاسيما في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، من المباراة عندما أرسل له زميله عرضية متقنة من جهة اليمين ولكن كهربا لم يحسن استقبالها ويهدرها بغرابة.

وبالرغم من أهدار كهربا للعديد من الفرص، إلا أنه تمكن من تسجيل هدف تقلبص الفارق، في شباك فريق الباطن، بالدقيقة 88 ، ونال بإشادة من جميع الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة.

كان كهربا قد أهدر فرصة التقدم للاتحاد عندما أرسل له لاعب الاتحاد عرضية متقنة من ناحية اليمين ولكن كهربا لم يحسن استغلالها ويخرجها بطريقة غريبة ويحرم الاتحاد من الحصول على أول ثلاث نقاط للاتحاد خلال بداية مشواره بالدوري.