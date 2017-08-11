فيديو.. كهربا يهدر فرصة هدف محقق أمام الباطن

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أهدر اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” ، فرصة هدف محقق لفريقه الاتحاد، في شباك فريق الباطن، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وجاءت الفرصة عندما أرسل له لاعب الاتحاد عرضية متقنة من ناحية اليمين ولكن كهربا لم يحسن استغلالها ويخرجها بطريقة غريبة ويحرم الاتحاد من الحصول على أول ثلاث نقاط للاتحاد خلال بداية مشواره بالدوري.

يذكر أن كهربا يشارك في المباراة منذ بدايتها.