أحمد مرتضي: وجود ميدو في وادي دجلة سيساعدنا على ضم محمود علاء

أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، سينضم إلي صفوف نادي الزمالك، في جميع الأحوال.

وأضاف “منصور ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام في الجون” المذاع عبر أثير ميجا إف إم ، ” انهينا جميع إجراءات انضمام اللاعب، ولا أعلم ماذا دار بين الإدارة ومحمود علاء، لأنني خارج البلاد”

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك ، ” وجود أحمد حسام “ميدو” في وادي دجلة، سيساعدنا كثيراً في انضمام محمود علاء إلي الزمالك”.

وذهب محمود علاء إلي نادي الزمالك صباح اليوم، برفقة سيد متولي ، مدير الكرة بنادي وادي دجلة، من أجل عقد جلسة مع المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، للاتفاق على بنود العقد وانهاء تفاصيل الصفقة بالكامل.

جلسة رئيس نادي الزمالك، لم تتعدي الـ60 دقيقة، اتفق فيها مع مسئولو دجلة، على حصولهم على لاعبان بقيمة 6 مليون جنية، بالإضافة إلي 6 ميلون آخرين سيتم تسديدهم على فترات بالقسط.