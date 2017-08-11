عمر جابر على أعتاب الدوري الأسباني

دخل مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي، في مفاوضات مع اللاعب الأسباني جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق فالنسيا ، من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم صفوف الفريق قبل بدء مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انطلق اليوم بمباراة أرسنال وليستر سيتي.

وأكد صحيفة “ذا صن الإنجليزية” ، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، يصر على التعاقد مع ظهير أيمن فالنسيا، قبل إنطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وقال الصحيفة، ” إن كونتي قد صرح مؤخراً أنه لايزال فاتح باب الصفقات ويرغب في أبرام العديد من الصفقات ، قبل بداية مشواره في الدوري الإنجليزي والحفاظ على لقبه “البريميرليج” و المنافسة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن النادي لسنوات عديدة”.

ومن جانبة ، أبدي مسئولو نادي فالنسيا الإسباني، رغبتهم في التعاقد مع عمر جابر، ظهير أيمن نادي بازل السويسري، في حال اتمام الصفقة وانتقال جواو كانسيلو، ظهير أيمن فالنسيا، إلي تشيلسي ، وذلك من أجل تعويض رحيل جواو إلي البلوز.