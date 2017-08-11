يلا شوط.. بث مباشر مشاهدة مباراة اهلي جدة والاتفاق 11-8-2017 بالدوري السعودي

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على الاتفاق ضمن استئناف مباريات الأسبوع الأول بالدوري السعودي على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية.

ويسعى فريق الاتفاق لتحقيق الفوز عندما يستضيف أهلي جدة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما يسعى الأهلي لتفادي الخسارة في أول مبارياته بدوري عبد اللطيف جميل ومحاولة حصد الثلاث نقاط الأولى في مشواره بالبطولة.

وتذاع المباراة على قناة ام بي سي الرياضية اتش دي 1 .

وينتظر الجمهور المصري والسعودي تألق محمد عبد الشافي المحترف ضمن صفوف أهلي جدة للظهور بشكل جيد خلال مباراة اليوم والمساهمة في تحقيق الفوز مع فريقه أمام الاتفاق حيث تعود الجمهور على تألق نجم الزمالك السابق في الدوري السعودي.

وتقتصر مشاركات اللاعب المصري مع أهلي جدة على المسابقات المحلية فقط خلال الموسم الجديد

وفي مفاجأة أخرى قبل مباراة اهلي جدة والاتفاق قام الأوكراني سيرجي ريبوروف المدير الفني لفريق أهلى جدة باستبعاد اللاعب المصري من قائمة الفريق التس تستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل حيث شهدت قائمة الفريق تواجد أربعة لاعبين أجانب ليس من بينهم عبد الشافي وهم السوري عمر السومة ، واليوناني فيتفازيدس، والبرازيلي كلاوديمير، ومواطنه ليوناردو.

ويستعد أهلي جدة قبل مباراة اهلي جدة والاتفاق لمواجهة بيروزي الإيراني في دور ربع نهائي المسابقة الآسيوية في مباراة الذهاب 22 من شهر أغسطس الجاري و تقام مباراة الإياب في 12 من شهر سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى واجه مسؤولي أهلي جدة أزمة كبيرة بسبب تعرض النيجيري قودوفري أبوا بونا مدافع الفريق المنضم حديثا لصفوف أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية قادما من فريق ريزا سبور التركي بعد انتهاء عقده لمرض الملاريا حسب ما أكده تقرير طبي بالنادي السعودي.

وأدى ذلك إلى قيام إدارة النادي بالبحث عن لاعب بديل للمدافع الجديد للفريق ومحاولة تسجيله في المنافسات المحلية فقط، على أن يتم تسجيل الرباعي “عمر السومة وكلاوديمير وفيتفازيدس وليوناردو” في قائمة الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.